PF prende quatro suspeitos de crimes sexuais contra crianças na Bahia | A TARDE

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas na Bahia, duas por mandados de prisões preventivas e duas em flagrante, durante a Operação Harpia, deflagrada simultaneamente na manhã desta quinta-feira, 23, em 24 estados e no Distrito Federal. Na Bahia, os mandados foram cumpridos em Salvador, Barreiras e Porto Seguro.

Segundo a PF, a operação nacional almeja a prisão de ofensores sexuais de crianças e o resgate de vítimas, gerando um maior impacto social e consequente atenção para a ocorrência desse tipo de delito. Na Bahia, os mandados foram cumpridos em Salvador, Barreiras e Porto Seguro.

A ação nacional é realizada pela Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil -CCASI/CGCIBER/DCIBER/Polícia Federal.

Ainda conforme a corporação, o trabalho policial é fruto de análises de notícias de crimes relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil on-line, que geraram informações para que as cujas investigações se aprofundaram por inquéritos policiais, com consequente cumprimento das medidas cautelares no âmbito da operação nacional.

Em tese, os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento, produção de material de abuso sexual infantil e, há casos, inclusive, de estupro de vulnerável.

A Harpia é uma espécie de ave de rapina que tem os olhos sempre atentos e é exímia caçadora, relacionando-se com o objetivo da operação.