PF realiza operação nos eventos com segurança irregular em Ilhéus | A TARDE

A Polícia Federal deflagrou, no último sábado, 28, uma operação para fiscalizar eventos que contam com serviço de segurança privada irregular, em Ilhéus, sul da Bahia.

O objetivo foi identificar a prática ilegal de contratação de segurança privada, sem autorização expressa da Polícia Federal, que vinha sendo realizada por produtores, donos de bares e espaços noturnos, o que envolvia agentes de segurança não afiliados à empresas cadastradas na Polícia Federal.

Uma festa universitária, realizada na cidade, uma empresa de segurança que atuava no evento estava devidamente legalizada, e após os procedimentos de fiscalização, continuou com as atividades no evento.

A contratação de segurança privada para eventos ou proteção patrimonial é permitida somente mediante intervenção empresarial e autorização do órgão nacional, que é a Polícia Federal. Do contrário se torna expressamente ilegal e se configura crime, de acordo com a Lei nº 7.102, sujeito a pena de até 2 anos de prisão para os agentes e contratantes envolvidos.