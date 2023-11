Pistolas e 260 mil, em espécie, são apreendidos em casa de ex-PM | A TARDE

A ação conjunta da 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) e Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Depin), apreendeu, nesta sexta-feira, 17, duas pistolas calibres 380 e uma quantia de 260 mil, em espécie, dentro de um cofre na casa de um ex-policial militar.

De acordo com as investigações, o material estava no bairro de Tancredo Neves, e uma das armas pode ter sido usada numa tentativa de homicídio, ocorrida em julho deste ano, também em Feira de Santana, durante uma briga de trânsito.

As armas foram encaminhadas à perícia e vão passar por exame de comparação balística. Já o dinheiro, foi depositado em juízo. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão o homem foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Autuado em flagrante, o ex agente foi liberado, depois de pagar fiança.