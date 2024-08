Plano de Enfrentamento à Violência contra Povos Tradicionais é debate

Encontro aconteceu nesta quarta-feira - Foto: Alberto Maraux/Ascom SSP

Iniciativas de combate à Violência Contra Povos Originários foram debatidas na manhã desta quarta-feira, 7, durante a 2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do Plano de Atuação Integrada de Enfrentamento À Violência Contra Povos e Comunidades Tradicionais (PAI). O encontro aconteceu no Centro de Operações e Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A reunião contou com a participação de integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), das Secretarias Estaduais de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), e de Desenvolvimento Rural (SDR), das Polícias Militar, Civil, Federal, Técnica, Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, explicou a importância do trabalho integrado. "Esse é um tema muito importante. Criamos novas unidades, buscando sempre ampliar as ações preventivas, ostensivas e de inteligência, para combater os crimes contra os povos tradicionais e originais", afirmou o gestor, lembrando das implantações da Coordenação de Conflitos Fundiários da Polícia Civil e da Companhia Independente de Mediação de Conflitos Agrários e Urbanos (CIMCAU) da PM.