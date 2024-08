Tiroteio termina com homem morto na Boca do Rio

Imagem Ilustrativa - Foto: Divulgação | PM

Uma troca de tiros terminou com um suspeito de tráfico de drogas baleado e morto, na noite de quarta-feira, 6, no bairro da Boca do Rio, em Salvador.

Segundo as informações das polícias Civil e Militar, pms da Rondesp/Atlântico realizavam policiamento em uma localidade conhecida como Baixa Fria, na Rua Guaratinga, quando foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve revide e tiroteio.

Após o fim da troca de tiros, um dos suspeitos foi encontrado baleado. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu. Foram apresentados um revólver calibre 38, um rádio comunicador, uma balança de precisão e porções de drogas.