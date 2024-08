Após episódio de violência, ônibus voltam a circular em bairro de Salvador

O serviço foi suspenso na manhã de terça-feira - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Os ônibus voltaram a circular na Estrada das Barreiras a partir desta quarta-feira, 7. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade (Semob). Com isso, os ônibus passam a atender todo o trecho.

O mesmo não acontece nas imediações da Engomadeira, onde o serviço de transporte segue suspenso. Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram a circulação dos coletivos.

O serviço foi suspenso na manhã de terça-feira, 6, devido a uma operação policial no dia anterior, que culminou com um criminoso morto após 'sequestro' de uma mulher e uma criança pequena, que durou cerca de duas horas, no bairro da Engomadeira.