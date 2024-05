Planserv oferecerá serviços exclusivos em novo hospital de Brotas | A TARDE

O novo Hospital de Brotas, localizado na Avenida Dom João VI, entra em operação até o dia 20 de junho, e deve atender exclusivamente servidores públicos do Estado, beneficiários do Planserv e seus familiares.

Segundo a Secretaria da Administração (Saeb), o contrato de exclusividade, assinado com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), responsável pela gestão do equipamento, oferece assistência de média e alta complexidade, além de atendimento de urgência, adulto e pediátrico.

“O hospital entra em operação até 20 de junho, com 78 leitos de emergência adulto, salas cirúrgicas, leitos de UTI [unidade de terapia intensiva], exames de diagnóstico de imagem, leitos de internamento pediátrico, entre outros equipamentos. Na primeira quinzena de dezembro, o hospital entra com sua capacidade plena, com 150 leitos, destacando hemodinâmica e emergência pediátrica”, disse o secretário da Administração, Edelvino Goés, acrescentando que o Hospital de Brotas promoverá, ainda, a criação de 800 empregos diretos em Salvador.



De acordo com a coordenadora-geral do Planserv, Socorro Brito, a unidade será hospital referência para o convênio. “O Planserv terá, agora, nesse equipamento, uma oportunidade de oferecer mais serviços para os seus usuários. E a gente espera atingir um atendimento eficiente para o público beneficiário”, disse. Segundo ela, a criação do hospital atende a uma reivindicação do funcionalismo estadual.



Os serviços do Hospital de Brotas incluem procedimentos cirúrgicos com especialistas em ortopedia, coloproctologia, cirurgias de cabeça e pescoço e bucomaxilofacial. Também serão oferecidos serviços laboratoriais, como anatomia patológica, centro de gastroenterologia, endoscopia e colonoscopia, bem como serviços de imagem com sedação, ecoendoscopia, ecocardiografia e ressonância magnética, entre outros. A unidade oferecerá, ainda, serviços de saúde itinerantes para o interior do estado.

O Planserv conta com 500 mil beneficiários e cerca de 1,4 mil prestadores. Segund oo superintendente do INTS, Ian Cunha, o hospital tem capacidade instalada de, aproximadamente, 700 cirurgias/mês, 4,3 mil diárias de internação em leitos de enfermaria e terapia intensiva, 3 mil atendimentos nas emergências, mais de 5 mil exames de imagem e 3,6 mil consultas no centro médico do Hospital de Brotas.



