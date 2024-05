Plantação de maconha é encontrada em Feira de Santana | A TARDE

Uma plantação com 250 pés de maconha foi localizada no bairro Pedra Ferrada, na quarta-feira, 8, por equipes da 2ª Delegacia Territorial de Feira de Santana e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Sertão). Sementes da erva, a droga já colhida, porções de skank e balanças também foram apreendidas no local.

As investigações tiveram início após denúncia de que uma plantação de maconha estava sendo cultivada naquele endereço. Um homem foi preso em flagrante. Autuado por tráfico de drogas, o suspeito foi submetido aos exames de lesões corporais de praxe e está custodiado no Complexo Policial do Sobradinho, à disposição da Justiça.

Amostras do material apreendido foram encaminhadas para a perícia e os pés de maconha serão destruídos.

