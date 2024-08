PM apreende armas e mais de 400 munições durante operação em Jequié

Durante as buscas no perímetro, os policiais encontraram dois resistentes feridos, uma pistola, uma espingarda, duas armas longas e um revólver - Foto: Foto: Divulgação/SSP

Agentes da Polícia Militar do 19º Batalhão apreenderam, no início da noite desta quinta-feira,18, cinco armas de fogo, 431 munições de diversos calibres, drogas, balança e roupas camufladas em uma ocorrência na cidade de Jequié, a 366 quilômetros da capital baiana.



A guarnição realizava a operação de intensificação na localidade conhecida como Zibrune, no bairro Mandacaru, onde criminosos atiraram contra os pms e houve troca de tiros com criminosos. As equipes da PM cercaram o local e houve novos confrontos.



Durante as buscas no perímetro, os policiais encontraram dois resistentes feridos, uma pistola, uma espingarda, duas armas longas e um revólver. Além das cinco armas de fogo, os militares encontraram no local 431 munições (calibres 12, 380, 38 e 40), maconha e cocaína, uma balança, um colete balístico, roupas camufladas, um carro e duas motocicletas com restrição de roubo.



Os resistentes foram encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares, onde não resistiram. O material apreendido foi apresentado na 9ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin). As equipes seguem em diligências para localizar e prender os comparsas dos criminosos.



