PM-BA prende 14º foragido em festas juninas com Reconhecimento Facial

Uma Plataforma de Observação Elevada foi instalado em um ponto estratégico da festa de São Pedro em Itabuna - Foto: Marcia Santana | Ascom SSP

Um homem, que se encontrava foragido da Justiça por uma dívida de pensão alimentícia, foi preso neste sábado, 29, na festa de São Pedro do município de Itabuna. Ele foi identificado pelo Sistema de Reconhecimento Facial instalado no evento pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Ao ser reconhecido pelo sistema, o homem teve sua localização indicada pela Plataforma de Observação Elevada (POE) para membros do 15º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que o capturou e o apresentou na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde teve o mandado confirmado.

Esse foi o 14º foragido da Justiça encontrado nas festas juninas do estado com auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. Além de dívida de pensão alimentícia, também foram causadores dos mandados de prisão os crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas e receptação.

A tecnologia também está instalada em Salvador, em municípios da Região Metropolitana de Salvador e em outros municípios do interior baiano.