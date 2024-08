PM descobre laboratório de cocaína após investigar denúncia de som alto

Material apreendido foi encaminhado para delegacia - Foto: Divulgação

Um laboratório de refino de cocaína foi desmontado em Feira de Santana, cidade a cerca de 100 km de Salvador, na manhã desta quarta-feira, 31. O esquema foi desfeito por policiais militares da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Leia também:

>>>Espancado, homem é achado morto na praia de Itapuã

>>>Homicida do BDM preso em Salvador ostentava armas nas redes sociais

A equipe do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) realizava rondas preventivas por volta das 7h, no bairro Subaé, na rua Pax, onde recebeu a denúncia de som alto em imóvel na localidade. Após chegar na residência indicada, os militares perceberam o funcionamento do laboratório de drogas.

No local, estavam um suspeito de ser responsável pelo esquema e um comparsa. Ambos negaram envolvimento com o crime. Além dos 40 quilos de cocaína, distribuídos em tablets e sacos, a Polícia Militar (PM) apreendeu duas prensas hidráulicas, duas balanças, uma base da prensa com uma chave de fenda, marreta, liquidificador, frascos de vidro vazios, bobina de saco plástico e bacias.

Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Feira de Santana, onde a ocorrência foi registrada.