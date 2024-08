Jovem é morto a tiros em frente à Igreja após esbarrar em adolescente

- Foto: Reprodução

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros após esbarrar em um adolescente. A vítima, identificada como João Henrique Santos Silva, ainda teria pedido desculpas, mas foi morta assim mesmo. O caso aconteceu na terça-feira, 30, no município de Remanso, no norte da Bahia.

Segundo as informações iniciais, João Henrique teria esbarrado no adolescente durante um evento que acontecia na cidade. Na ocasião, a vítima pediu desculpas ao jovem, mas ele, acompanhado de outro adolescente, seguiu a vítima até a frente da Igreja Matriz do município, localizada na microrregião de Juazeiro.

Conforme a Polícia Civil, um adolescente apontado como autor do homicídio foi apreendido e com ele foram encontrados um revólver calibre 38, 152 trouxinhas de maconha prontas para serem comercializadas, mais 220 gramas de maconha não embalada, uma balança de precisão e dois celulares.