Repórter da Record Bahia é agredido ao vivo; assista vídeo

Caso aconteceu na tarde de terça-feira, na sede da Dercca, em Brotas - Foto: Reprodução TV Record

O repórter da TV Record Bahia, Fábio Gomes, foi agredido durante uma passagem ao vivo no programa Balanço, na tarde de terça-feira, 30. O fato aconteceu quando o jornalista cobria a chegada de um suspeito de abusar de uma adolescente de 14 anos. Na ocasião, um homem foi para cima de Fábio e o empurrou.

Em seu relato, o repórter disse que iria registrar Boletim de Ocorrência e seguiu conduzindo a reportagem até a entrada do homem na sede da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), localizada no bairro de Brotas, em Salvador.



Estupro de vulnerável

Um homem de 30 anos foi autuado em flagrante na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) por estupro de vulnerável, na tarde desta terça-feiram 30.

De acordo com o relato de ocorrência, a vítima, de 14 anos, sofria de forma reiterada abusos sexuais do suspeito, que é filho do padrasto da adolescente. A garota relatou os abusos na unidade escolar onde estuda e a diretoria acionou a Guarda Municipal. A vítima foi encaminhada para o atendimento psicossocial e o suspeito está sendo ouvido na Dercca. Diligências e oitivas vão colaborar na elucidação do fato.