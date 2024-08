Homicida do BDM preso em Salvador ostentava armas nas redes sociais

Thulipa costumava se exibir nas redes sociais e é apontado como 'matador' da facção - Foto: Reprodução

Apontado como responsável por vários homicídios na região sul do estado, Felipe Mendes da Silva, vulgo Thulipa, de 28 anos, é conhecido também no mundo do crime por se exibir nas redes sociais ostentando armas de grosso calibre e fazendo o símbolo de sua facção criminosa, o Bonde do Maluco.

Ele foi preso na terça-feira, 30,após trabalho de inteligência da Rondesp Central e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, localizando-o no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, onde estava escondido.

Em 2020, Thulipa (preso por homicídio) e um comparsa, identificado como Eliandro Silva Neves (preso pelo crime de roubo), quebraram a parede do presídio, em Ilhéus, e conseguiram escapar da prisão.

Na fuga, a dupla quebrou a parede da cela e, com ajuda de lençóis amarrados, a chamada 'Tereza' conseguiu chegar ao telhado do presídio, para pular o muro.

O número de fuga não foi maior porque um policial penal que estava de plantão presenciou a ação e acionou o alarme, evitando que outros três escapassem. O caso aconteceu no dia 23 daquele mês e ano.