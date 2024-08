'Matador' de facção é preso em operação na Bahia

Operação teve atuação da Rondesp - Foto: Divulgação

Um traficante, que costumava exibir fotos com armas nas redes sociais, foi preso no bairro de Cajazeiras XI, em Salvador, nesta terça-feira, 30. A prisão aconteceu durante uma operação da Rondesp Atlântico e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Bahia.

Após apurações do Portal A TARDE, foi constatado que o homem de nome Felipe Mendes da Silva, conhecido pelo vulgo de Thulipa, é traficante e integra uma facção com atuação na cidade de Ilhéus. Ele era apontado como “matador” do grupo, por cometer assassinatos na região sul da Bahia.

Thulipa tinha mandado de prisão em aberto. Em novembro de 2020, ele e outro comparsa quebraram a parede do presídio Regional Ariston Cardoso, em Ilhéus, a cerca de 300 km de Salvador, e conseguiram escapar. Ele passará por audiência de custódia.