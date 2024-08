Homem é executado com mais de 30 tiros em Salvador

Imagem Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem foi executado com ao menos trinta tiros na noite de segunda-feira, 29, no bairro das Sete Portas, em Salvador. O caso aconteceu na rua Antero de Britto, localidade conhecida como Fuísco. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Paulo Sérgio do Nascimento Barbosa, de 51 anos.

Informações preliminares dão conta que a vítima estava estacionando seu veículo quando foi abordado por um grupo de homens. Logo depois, houve os disparos. O Serviço de Investigação de Local de Crime foi acionado e realizou as primeiras diligências. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção, a fim de acionar o Departamento de Polícia Técnica. Ainda não há detalhes de quantos criminosos participaram da ação ou a motivação do crime.