Vídeo: troca de tiros entre facções no Garcia assusta moradores

Moradores do bairro do Garcia, em Salvador, viveram momentos de tensão na noite desta segunda-feira, 29, durante um intenso tiroteio. Os disparos ocorreram em meio à disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região, entre as facções criminosas Bonde do Maluco e Comando Vermelho

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento que vários disparos são registrados por um morador da região.

Populares da localidade informaram que a 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que é é responsável pela área. Informações preliminares apontam que uma pessoa morreu.

