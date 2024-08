Suspeito de integrar CV morre em confronto com a PM na Federação

Caso aconteceu na manhã desta segunda, no bairro da Federação, em Salvador - Foto: Reprodução Google

Um homem suspeito de tráfico de drogas morreu após confrontar forças policiais da Rondesp/Atlântico, na manhã desta segunda-feira, 29, no bairro da Federação, em Salvador. O homem seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo as informações da PM, o caso aconteceu por volta das 9h30, na Rua Ferreira Santos, quando os militares foram acionados após denúncias sobre traficantes armados na região. Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos indivíduos. Houve troca de tiros.

Na tentativa de escapar da polícia, um dos suspeitos invadiu uma residência e seguiu trocando tiros com a PM. Na ação, ele foi baleado e morreu. Uma pistola, com oito munições, foi apreendida com ele.