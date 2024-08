VÍDEO: Casal e motociclista se agridem na frente de criança em Itabuna

Todos os envolvidos compareceram na delegacia para prestar depoimento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma confusão generalizada foi registrada no município de Itabuna, no sul do estado da Bahia. A situação aconteceu no último sábado, 27, no bairro São Caetano, e envolveu um casal que estava em um carro com um motociclista.

A briga foi gravada por câmeras de segurança presentes no local. Nas imagens, é possível ver que o motociclista está estacionado em frente a uma residência e um veículo modelo Fiat Mobi encosta do outro lado da rua.

Uma mulher desce do automóvel e começa a discutir com o motociclista, sendo acompanhada pelo companheiro que desce logo na sequência. Durante a discussão, ela chega a empurrar a moto do rapaz, que se irrita e chega a arremessar o capacete.

Em seguida, os três partem para as vias de fato. O motociclista agride o homem que estava no veículo e ele chega a ficar desacordado. Em seguida, também bate na mulher. Populares que estavam no local tentam apartar a confusão.

Dentro do carro de passeio estava uma criança, que desce do automóvel para tentar ajudar o rapaz que estava desacordado e depois ainda tenta ajudar a mulher, que retorna para tentar danificar ainda mais a moto do motociclista.

Imagens feitas por outro ângulo mostram que a mulher chega a derrubar a moto e ainda bate nela com um capacete. O motociclista reage desferindo mais socos e pontapés com a presença da criança, que estava ao lado.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) chegaram a ser acionadas, mas, quando chegaram, o motociclista já havia ido embora. Posteriormente, todos os envolvidos compareceram na delegacia para prestar depoimento.

Assista: