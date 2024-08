Dezoito pessoas são presas durante operação na Bahia

As capturas ocorreram na cidade de Juazeiro, Norte do estado, nas últimas 72h - Foto: Divulgação

Dezoito pessoas foram presas na Bahia por equipes das Forças da Segurança empregadas na ‘Operação Vale do São Francisco Seguro II’, lançada pelas Secretarias da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e de Defesa Social (SDS) de Pernambuco. As capturas ocorreram na cidade de Juazeiro, Norte do estado, nas últimas 72h.

Segundo SSP, doze prisões foram em flagrantes. Outros seis criminosos foragidos da Justiça pelos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, uso de papéis falsificados, pensão alimentícia e lesão corporal em ambiente doméstico também foram encontrados. Dois adolescentes apreendidos completam a lista.

Cinco armas de fogo foram retiradas de circulação pelas equipes policiais e cerca de 990 veículos dois e quatro rodas foram abordados em blitze montadas em pontos estratégicos de Juazeiro.

Ação integrada teve foco na intensificação do patrulhamento em bairros com atuação de grupos criminosos, ocorrência de homicídios, tráfico de entorpecentes e crimes contra o patrimônio na Bahia e em Pernambuco.

Na Bahia o reforço contou com o apoio de equipes do Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N), das 73ª, 74ª, 75ª e 76ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs/Juazeiro), Rondesp Norte, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, com apoio do Grupamento Aéreo da PM, participam da ação.

Cerca de 600 integrantes das Polícias Militar, Civil e Técnica de ambos os estados e equipes da Polícia Rodoviária Federal participaram das ações.