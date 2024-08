'02' do BDM morre em confronto com PM em bairro de Salvador

Caso aconteceu na noite de segunda-feira, no Bairro da Paz - Foto: Reprodução | Google View

Um homem apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), no Bairro da Paz, em Salvador, morreu durante troca de tiros com agentes da Polícia Militar, na noite de segunda-feira, 29. O caso aconteceu na localidade conhecida como Jamaica.

Segundo apurações do Portal A TARDE , o suspeito foi identificado pelo prenome de Samuel, o vulgo 'Snop', e era considerado o '02' da localidade, além de gerenciar o tráfico de drogas na região.