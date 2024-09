PM destaca trabalho policial em Feira e cobra ações da prefeitura

- Foto: Divulgação

O comandante de Policiamento Regional Leste (CPRL), coronel Lopes, rebateu declarações recentes do prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, sobre a segurança pública na cidade. Em vídeo, o policial militar apresentou dados do primeiro semestre deste ano e cobrou ações da prefeitura. [assista o vídeo abaixo]

"Precisamos que a prefeitura esteja conosco, para oferecermos uma segurança melhor. Precisamos de iluminação pública, precisamos de educação de base, precisamos de creches para nossas crianças", reforçou.

Leia Mais

>> Jerônimo critica Colbert por falta de decreto de emergência em Feira

>> Prefeitura de Feira tem dívida de R$ 850 mil com Policlínica Regional

>> Ignorados por Colbert, mototaxistas protestam em Feira de Santana

Nas imagens, o coronel apresentou dados da Polícia Militar e Polícia Civil que desmentem as falas do prefeito. "A Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham muito no município de Feira de Santana. No primeiro semestre, nós conseguimos ganhar o Prêmio de Desempenho do Policial. Conseguimos, no primeiro semestre, apreender 201 armas, conduzimos 1.021 pessoas para a delegacia e tivemos 359 ocorrências relacionadas a drogas e objetos ilícitos. A Polícia Civil conseguiu cumprir 465 mandados de prisão", afirmou o Coronel.

Além disso, atualmente, Feira de Santana conta com uma série de investimentos em Segurança Pública:

- Estão em andamento as construções da Companhia Independente de Policiamento Tático (Cipt-Rondesp) e da 66ª Companhia Independente da Polícia Militar, com recursos que somam R$ 5,8 milhões;

- Também está em andamento a construção da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/PCBA) no Complexo Policial Investigador Bandeira, outro investimento de R$ 3,3 milhões;

- Além disso, com 92% das obras concluídas, as unidades Ronda Maria da Penha e Ronda Escolar, da PM, receberam R$ 2,2 milhões em recursos;

- Há ainda as construções da cozinha Industrial e do galpão no Conjunto Penal de Feira de Santana, mais um investimento de R$ 2,2 milhões.