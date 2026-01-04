PM é baleado durante ação na Mata Escura

PM foi baleado na perna durante ação - Foto: Divulgação | PMBA

Um policial militar, que não teve nome divulgado, foi baleado na tarde deste domingo, 4, na comunidade do Inferninho, no bairro da Mata Escura, em Salvador. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, em nota.

De acordo com a polícia, agentes da 48ª CIPM realizavam incursões na região, quando foi atingido por um tiro na perna. Ainda segunda a nota, ele passou por atendimento médico e está sob acompanhamento.

"A Polícia Militar da Bahia informa que, na tarde deste domingo (4), durante a Operação Alatus, guarnições da 48ª CIPM, com apoio do Batalhão de Policiamento Tático-Central e do Graer, realizavam incursões na localidade conhecida como Inferninho, no bairro da Mata Escura, quando um policial militar foi atingido na perna", diz trecho da nota.

Ação na região

A Polícia Militar informou que permanece na região com ações para identificar e localizar os autores dos disparos.

"O militar foi prontamente socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e segue sob acompanhamento. A PM segue realizando ações na região com o objetivo de identificar e localizar os autores e o policiamento permanece intensificado na localidade", diz outra parte da nota divulgada.