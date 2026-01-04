BAHIA
PM é baleado durante ação na Mata Escura
Informação foi confirmada pela Polícia Militar
Por Cássio Moreira
Um policial militar, que não teve nome divulgado, foi baleado na tarde deste domingo, 4, na comunidade do Inferninho, no bairro da Mata Escura, em Salvador. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, em nota.
De acordo com a polícia, agentes da 48ª CIPM realizavam incursões na região, quando foi atingido por um tiro na perna. Ainda segunda a nota, ele passou por atendimento médico e está sob acompanhamento.
"A Polícia Militar da Bahia informa que, na tarde deste domingo (4), durante a Operação Alatus, guarnições da 48ª CIPM, com apoio do Batalhão de Policiamento Tático-Central e do Graer, realizavam incursões na localidade conhecida como Inferninho, no bairro da Mata Escura, quando um policial militar foi atingido na perna", diz trecho da nota.
Ação na região
A Polícia Militar informou que permanece na região com ações para identificar e localizar os autores dos disparos.
"O militar foi prontamente socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e segue sob acompanhamento. A PM segue realizando ações na região com o objetivo de identificar e localizar os autores e o policiamento permanece intensificado na localidade", diz outra parte da nota divulgada.
