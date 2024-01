PM é identificado como autor de assassinato em posto de combustível | A TARDE

A Polícia Civil de Ilhéus já identificou o homem suspeito de ter atirado e matado Fernanda dos Santos Ferreira, de 23 anos, na madrugada de quinta-feira, 11, em um posto de combustível, na Praça Cairu. Imagens de câmeras de seguranças flagraram o momento da execução.



O homem que aparece no vídeo é o policial militar João Wagner Madureira. As imagens mostram o PM chegando no posto de combustível em um carro, modelo Palio Attractive, cor azul, placa policial KOS- 3770, com licença de Salvador.

O policial segue em direção à vítima e os dois começam uma discussão. Pouco depois, ele saca a arma, persegue a mulher, agride e efetua os disparos. A mulher chega a ser socorrida para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resiste.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus (DT/Ilhéus).