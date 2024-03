PM intensifica buscas em Feira de Santana após policial ser morto | A TARDE

Publicado quarta-feira, 13 de março de 2024 às 14:03 h | Atualizado em 13/03/2024, 17:00 | Autor: Da Redação ouvir

SALVADOR Uma operação deflagrada pelas polícias Militar e Civil, iniciada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 2, mira em uma facção criminosa que atua no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a ação, que será seguida de ocupação da área, visa evitar a formação de "bondes" que planejam crimes e tentam expandir o domínio pelo tráfico de drogas em outras regiões. na foto, Batida Policial na entrada da Santa Cruz, subindo a ladeira do Parque da Cidade. Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde Data: 02/12/2020 - Foto: Felipe Iruata / Ag A TARDE