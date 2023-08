PM investigado por agiotagem, homicídio e extorsão volta a ser preso

O soldado da Polícia Militar, identificado como Cauê Dias Pinto Vilarinho, voltou a ser preso na quarta-feira, 18, após se apresentar na Corregedoria da instituição, no Batalhão de Choque, onde segue à disposição da justiça. Ele é investigado pelos crimes de agiotagem, homicídio e extorsão na cidade de Sobradinho, no norte da Bahia. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 21, pela própria PM.

O policial havia sido preso no dia 11, durante uma operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil. No entanto, ele foi solto no último domingo, 16, depois que o mandado de prisão temporária expirou.

Na ação que culminou na prisão do soldado, foram apreendidas três espingardas de calibres 9 e 12 milímetros, uma pistola .45, nove carregadores para as armas, 284 munições de diferentes numerações, balança, máquina de cartão, um HD externo, quatro cartões de banco e de auxílio em nome de outras pessoas, três folhas de cheque, quatro celulares e drogas.

As equipes também encontraram diversos documentos de imóveis localizados em Sobradinho e Juazeiro, em nome de vítimas.

A Polícia Civil também confirmou que Cauê foi preso preventivamente e segue custodiado à disposição da Justiça.