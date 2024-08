PM suspeito de matar homem em lava-jato de Feira de Santana é preso

Autor do crime responde processo administrativo por abuso de autoridade - Foto: Ilustrativa | Ascom PCBA

Um policial militar, acusado ser o autor do homicídio que vitimou José Luiz Borges Santos, de 41 anos, no dia 22 de julho, em um lava-jato no bairro Brasília, em Feira de Santana, foi preso na noite de segunda-feira (19), na Corregedoria da Polícia Militar, em Salvador.

O crime era investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que remeteu ao Ministério Público, no dia 1º de agosto.

No primeiro interrogatório, o policial militar negou ser o autor do homicídio, alegando que no dia da morte de José Luiz ele estaria viajando. “Diligências investigativas constataram, por meio de imagens de câmeras de segurança, que o acusado estava em Feira de Santana. Os policiais identificaram também que o tênis usado pelo suspeito no dia do crime foi o mesmo utilizado no dia em que prestou depoimento na delegacia especializada. Foram constatadas ainda impressões digitais do acusado em um carregador encontrado no local do crime”, pontuou o titular da DH, delegado Gustavo Coutinho.



Em um segundo momento, o policial militar prestou novo depoimento e confessou o crime. Além do homicídio, ele também responde processo criminal e administrativo por abuso de autoridade.