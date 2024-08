Vídeo mostra execução de dono de lava-jato em Feira de Santana

Imagens mostram momento da execução de dono de lava-jato em Feira de Santana - Foto: Reprodução

Um vídeo de segurança registrou o momento no qual o proprietário de um lava-jato, José Luiz Borges Santos, de 41 anos, é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento. O caso aconteceu na segunda-feira, 22, no bairro Brasília, em Feira de Santana, por volta das 15h55.

Nas imagens, é possível ver a vítima e um funcionário lavando um veículo quando um homem de capacete se aproxima apontando a arma de fogo em direção a ele. Os dois desaparecem das imagens e só é possível escutar a voz de uma mulher pedindo "pelo amor de Deus" para que o suspeito não atirasse. No entanto, logo depois, vários disparos são ouvidos. O homem chega a reaparecer no vídeo, recarrega a arma e continua a atirar.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o autor dos disparos que atingiram José Luiz Borges Santos, de 41 anos, foi ouvido na Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, onde foi instaurado um inquérito para apurar o caso, ocorrido na segunda-feira, no bairro Brasília";

Além disso, "testemunhas estão sendo ouvidas, imagens são analisadas e os laudos periciais vão complementar as investigações, com o objetivo de definir a responsabilização da autoria".