PMBA apreende 42 armas de fogo e prende 62 durante operação

A 8ª edição da Operação Força Total Nacional, realizada na sexta-feira, 18, contou com umaa mobilização total de efetivos e ações coordenadas em todas as regiões do país. A operação reforça a importância da união de forças para garantir a segurança pública de forma eficiente e abrangente.

De acordo com o balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), na Bahia, foram retiradas de circulação 42 armas de fogo, cumpridos 14 mandados de prisão e recuperados 22 veículos. Além disso, 62 indivíduos foram presos em flagrante e 5 adolescentes foram encaminhados às autoridades competentes por envolvimento em atos infracionais. Esses números evidenciam o impacto direto da operação no combate ao crime, trazendo mais segurança e tranquilidade às comunidades baianas.



A Operação Força Total foi realizada pela PMBA em sua 33ª edição no estado.

A PM salientou que a "operação é uma demonstração clara do quanto a coordenação nacional, somada aos esforços locais, é fundamental para enfrentar o crime de forma eficaz. Na Bahia, os números confirmam o comprometimento da PMBA em garantir a tranquilidade da população e manter a ordem pública, reforçando a importância da Força Total como um instrumento estratégico no combate à criminalidade".