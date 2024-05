PMs presos vendiam 10 mil munições por mês para facção; saiba qual | A TARDE

Alvos da 'Operação Fogo Amigo', os agentes militares investigados pela Polícia Federal comercializavam um poderoso arsenal para facções criminosas do estado da Bahia, Alagoas e Pernambuco, segundo divulgado na coletiva desta terça-feira, 21. Cerca de 20 armas por mês eram desviadas e ao menos dez policiais foram presos.

Conforme apuração da reportagem do Grupo A TARDE, o principal grupo criminoso que fazia negócio com os militares pelos armamentos pesados era o Bonde do Maluco (BDM), que atuava na região de Juazeiro, na Bahia. Não se sabe se há outras facções envolvidas no caso.

O arsenal comercializado envolvia fuzis, pistolas e escopetas, todas vendidas por ao menos o dobro do valor obtido pelos policiais militares. Além disso, eles também desviavam, em média, 10 mil munições para a bandidagem por mês.

Na manhã desta terça-feira, 21, 20 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão foram deflagrados. Ao menos dez policiais militares da Bahia rodaram na ação. O Grupo A TARDE apurou que um deles se chama Mauro das Neves Grunfeld. Ele foi capturado no bairro da Graça e é ex-subcomandante da 41ª CIPM.

