Dez PMs baianos estão entre presos por fornecer armas para facções | A TARDE

Dos vinte mandados de prisão cumpridos durante a operação 'fogo amigo' deflagrada na manhã desta terça-feira, 21, na Bahia e em outros dois estados do nordeste, ao menos dez policiais militares da PMBA foram capturados sob suspeita de envolvimento no esquema milionário de fornecimento de armas para facções que atuam nos estado da Bahia, Alagoas e Pernambuco. Em Salvador, três militares foram capturados.



Segundo apurações do Portal A TARDE, entre os agentes, dois capitães da PM, um deles foi identificado como Mauro das Neves Grunfeld, ex-subcomandante da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar. Ele foi localizado e preso em um imóvel no bairro da Graça, em Salvador.

Segundo o Tenente-Coronel da PM, Hilton Teixeira, corregedor-adjunto da PMBA, o oficial estava já afastado da função devido às investigações.

"Ele não é mais comandante da 41ª CIPM. Ele já estava lotado em outra unidade, exatamente, como já havia uma investigação em andamento, ele foi afastado daquela função que culminou hoje em sua prisão em flagrante".

Além dos policiais militares da Bahia, um agente do Corpo de Bombeiros e um policial militar de Pernambuco, empresário e CACs também estão entre os alvos localizados na megaoperação deflagrada pela Polícia Federal, GAECO Norte do MP/BA, e com o apoio da CIPE-CAATINGA, BEPI (PM/PE); CORE-Polícia Civil da Bahia; GAECO/PE; FORCE/COGER; CORREG (Polícia Militar da Bahia e de Pernambuco); e Exército Brasileiro.

"O entendimento é que todos eles estão envolvidos em desvio de armamento para as facções criminosas. Então,agora a gente quer saber qual era a liderança. A gente não vai ter essa informação tão prática para dar, porque agora vem todo o desmembramento após as prisões. Ai sim, a gente vai ter uma ideia mais clara do desenho de como é que isso funcionava", concluiu o oficial.

Prisões

10 - Policiais da PMBA

1 - Bombeiro Militar

1 - Policial Militar de Pernambuco

8 - Civis (não policiais)

