PMs são afastados após caso com mulher agredida em Feira de Santana | A TARDE

Os três agentes da Polícia Militar (PM-BA) que estiveram presentes na ação que terminou com uma mulher agredida, em um condomínio na cidade de Feira de Santana, foram afastados das atividades das ruas. A informação foi confirmada pela corporação nesta terça-feira, 28.

A ocorrência aconteceu no residencial Solar das Princesas, que fica no bairro de Santo Antônio dos Prazeres. Em vídeos gravados por populares, os policiais aparecem no local e um deles desfere um chute nas costas de uma mulher e, em seguida, efetua diversos tiros para cima. Antes de deixar o condomínio, os moradores ainda foram hostilizados com xingamentos pelos PMs.

Em contato com o Portal A TARDE, a corporação ratificou o desagrado pelas imagens e verbalizações registradas. "Reafirmamos o compromisso de uma PM cada vez melhor preparada para o enfrentamento adequado de todas as ocorrências", diz o posicionamento da polícia.

Informações preliminares indicam que o comportamento dos militares se deu após realizarem diligências no condomínio e encontrarem a viatura com o pneu furado e apedrejada.



