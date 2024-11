Polícia apreende 750 mil maços de cigarros contrabandeados em Brumado

O veículo foi interceptado no KM 360 - Foto: Ascom PRF-BA

A Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Polícia Militar, apreendeu 750 mil maços de cigarro contrabandeados em dois caminhões na BR-030, em Brumado, no sudoeste da Bahia, nesta terça-feira, 22.

Os agentes encontraram 500 caixas do produto em um caminhão que saiu da cidade de Rio Verde, em Goiás, com destino à Livramento de Nossa Senhora, também no sudoeste da Bahia. O veículo foi interceptado no KM 360.

De acordo com o g1 Bahia, o motorista, que não teve nome divulgado, admitiu que receberia R$ 2 mil pelo transporte da carga e detalhou que já havia recebido metade do valor como adiantamento pelo serviço.