Polícia Civil apreende 346 quilos de maconha em Teofilândia | A TARDE

Equipes da Delegacia Territorial (DT/ Teofilândia), com apoio da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), apreenderam 346 quilos de maconha, separadas em pacotes. Atividades investigativas identificaram três suspeitos que transportavam a droga do estado do Pernambuco, com destino a São Paulo. O trio foi interceptado em Teofilândia, na quarta-feira, 5.



Depois de formalizada a apreensão e a prisão dos suspeitos, toda droga foi incinerada naquela região, na quinta-feira. 6, na presença de representantes do Ministério Público, do Departamento de Polícia Técnica (DPT), do coordenador da 15ª Coorpin (Coordenadorias Regionais do Interior), Fábio Nobre e do delegado titular da DT/Teofilândia, Daniel Fiuza Tuhy.

Os suspeitos passaram por exames de lesões no DPT, foram atuados em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição do Poder Judiciário. As investigações têm continuidade, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos.

