Polícia Civil apreende maconha avaliada em R$ 2 milhões na Bahia

Investigações prosseguem com o objetivo de localizar o suspeito - Foto: Divulgação | Ascom/PC

Uma operação feita pela Polícia Civil na cidade de Irecê, no interior da Bahia, através de equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Chapada) e do Serviço de Investigação (SI) deflagraram, nesta quinta-feira (28), desarticulou um bunker utilizado para armazenamento de drogas.

Diligências apontaram a localização do imóvel que pertence a um suspeito investigado por tráfico de drogas. Foram apreendidos 174 pacotes contendo maconha do tipo skunk, com peso aproximado de 100 kg. O valor estimado da droga é de R$ 20 mil por quilo. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar o suspeito.