Bombeiros reforçam buscas por garota que caiu em bueiro

As buscas à garota desaparecida,após cair em um bueiro, em Dias D'Ávila receberam reforço de 30 bombeiros nesta quinta-feira, 28. Essa operação acontece a partir do local que os dutos desaguam, e seguem por terra até a lagoa.

Um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do corpo de bombeiros está realizando voos a procura da garota de 12 anos. Nesta manhã de quinta-feira, 28, foi encontrado a mochila dessa garota a cerca de 2km de onde ela caiu.

"Passamos a madrugada analisando todos os ductos subterrâneos com uma câmera especializada de uma empresa privada. Caixas abertas e finalizamos com um ducto com canos de 80m na parte de baixo de uma empresa de ônibus", explicou a major Renata Stanchi, comandante da operação. As buscas tiveram seu início por volta das 12h30 da quarta feira, 27.