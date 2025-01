Polícia Civil apreende mais de 200 mil fogos de artifício clandestinos

Fogos de artifício irregulares apreendidos - Foto: Divulgação | DEIC/Decon

A quatro dias do réveillon, fogos de artifício que não estava no prazo de validade e não seguiam as especificações de segurança foram apreendidos pela Polícia Civil, juntamente do Procom, durante a Operação "Girândula", na quinta, 26, e sexta-feira, 27, no interior da Bahia.

A Operação visa combater o comércio ilegal de fogos. Segundo a PC-BA, os artefatos foram apreendidos por estarem impróprios ao uso. Três estabelecimentos foram autuados na BR-101, localizados entre Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas, no recôncavo baiano. Todo material foi recolhido.

Foi informado pela PC, que os vendedores estavam praticando a venda clandestina desses objetos, por estarem fora do prazo de validade, sem especificações técnicas (rótulo, data de fabricação e origem) além de alguns serem de produção artesanal. No total, foram apreendidas 239 mil unidades de fogos de artifício impróprios para o consumo.

Os responsáveis pelo comércio foram levados à Delegacia local da cidade pelos policiais da Delegacia de Defesa do Consumidor para serem autuados criminalmente e responderem a um inquérito policial instaurado pela Decon, que continuará investigando.

Ainda segundo a polícia, um exemplar de cada produto será levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser feito uma análise e laudo pericial. Somado a isso, outras pessoas serão ouvidas e as investigações seguem como responsabilidade da Decon.