Polícia Civil da Bahia divulga nova data de concurso para delegado

Após a falha de logística que resultou no cancelamento das provas para o cargo de delegado da Polícia Civil no último domingo, 24, o governo da Bahia divulgou uma nova data para a realização do exame.

Segundo a publicação do Diário Oficial desde sábado, 30, os candidatos devem refazer as avaliações objetivas e discursivas no dia 21 de agosto, nos períodos da manhã e tarde.

As provas do concurso público serão realizadas em dois turnos. Pelo período da manhã, as provas objetivas acontecerão a partir das 8h, com portões fechados às 7h45. Pelo período da tarde, as provas discursivas terão início às 14h, com portões fechados às 13h45.

O candidato que não apresentar documento de identificação original com foto e comprovante de vacinação não poderá realizar as provas e será eliminado desde concurso. É recomendado que o candidato utilize máscara de proteção individual ao ingressar no local da realização das provas.



O novo cronograma estará disponível no Portal do Servidor, e no site da organizadora do concurso, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).