Polícia Civil deflagra mais uma edição da Operação Unum Corpus | A TARDE

A Polícia Civil deflagou na manhã desta terça-feira, 31, mais uma etapa da Operação Unum Corpus, que chega à sua 10ª edição. A ação investiga pessoas envolvidas com tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.

Nas nove edições anteriores da Unum Corpus, os policiais foram responsáveis por prender 1.170 acusados de diversos crimes, cumpriram 1.445 mandados de busca e apreensão, apreenderam 227 armas de fogo e recuperaram 63 veículos roubados.

Entre os grupamentos envolvidos na operação, estão o Departamento de Polícia do Interior (Depin), a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpins) e a Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati).

Titular do Depin, a delegada Rogéria Araújo destacou a continuidade da Unum Corpus. Ela pontua que o trabalho é "totalmente alinhado e integrado entre as unidades da Polícia Civil no interior do estado, cujas ações retiram do convívio social pessoas envolvidas com os diversos crimes contra a vida, o tráfico de entorpecentes e os contra o patrimônio".