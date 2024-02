Polícia Civil entrega Posto Avançado da Delegacia Virtual na Lapa | A TARDE

A Polícia Civil instalou o Posto Avançado da Delegacia Virtual, no mezanino da estação. O equipamento, inaugurado nesta segunda-feira, 22, terá também o acompanhamento de policiais civis que irão esclarecer dúvidas e instruir o cidadão. Isso significa mais uma opção de registrar uma ocorrência sem precisar ir a uma delegacia física.

A partir de uma parceria com a responsável pela gestão da estação, a Concessionária Nova Lapa, a implantação do Posto Avançado da Delegacia Virtual também irá reforçar os atendimentos durante o Carnaval e as demais festas populares. As perdas ou extravios de documentos, furtos, roubos, violência contra a mulher e racismo, estão entre os mais de 15 tipos de ocorrências que podem ser registrados na plataforma digital, quando não for necessários exames periciais.

Participaram da solenidade de inauguração a Delegada-Geral, Heloísa Campos de Brito, o subsecretário da Segurança Pública, Marcel de Oliveira, dirigentes de Departamentos e Coordenações da Polícia Civil e o diretor-presidente da Concessionária Estação Nova Lapa, Zilney Campello.