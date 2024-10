Polícia Federal terá posto no Shopping Paralela

- Foto: Divulgação

O contrato de funcionamento da Central de Atendimento da Polícia Federal (CAP), no Shopping Paralela, foi assinado na tarde de quinta-feira, 17, na sede da Polícia Federal, em Águas de Menino. O superintendente regional em exercício, delegado Marcelo Andrade Siqueira, e o superintendente do centro de compras, José Roberto Ribeiro, assinaram o contrato para a instalação do novo posto da PF Bahia, em Salvador.

O CAP do Shopping Paralela será aberto em janeiro de 2025, em uma área de 474,43m, e vai oferecer entre outros serviços, emissão de passaporte, emissão e validação de certidão de antecedentes criminais, e autorização para aquisição e registro de arma de fogo.



Segundo o superintende regional substituto da PF, Marcelo Siqueira, “a contratação visa o aprimoramento do atendimento à população, especialmente, nos serviços de controle de armas e químicos, e fiscalização da segurança privada e emissão de passaportes”. Ele informou ainda que, a partir de 2025, a PF fará o controle de armamentos de Colecionadores Atiradores e Caçadores – CACs, e o novo serviço será disponibilizado no CAP do shopping e nos outros postos da cidade.

Para o superintende do shopping, José Ribeiro, a abertura do posto da PF amplia a gama de serviços para os clientes, oferecendo mais comodidade de fazer tudo que precisa em um mesmo lugar. “Estamos em uma localização privilegiada, na Avenida Paralela, uma das principais vias ligação da cidade, perto do Centro Administrativo da Bahia (CAB), no caminho do aeroporto. O CAP será muito bem-vindo e vai prestar importantes serviços para nosso público”, comentou.

