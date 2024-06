Polícia persegue e troca tiros com dupla de criminosos no Cabula

Durante o tiroteio, os criminosos conseguiram escapar - Foto: Divulgação | PM-BA

Uma perseguição policial terminou com troca de tiros entre os criminosos e as equipes de policiamento, na noite desta terça-feira, 11, na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-BA), a guarnição do Batalhão Apolo realiza rondas, quando percebeu dois indivíduos em atitude suspeita a bordo de um veículo. Após a abordagem, o condutor iniciou fuga.

Os agentes perseguiram o automóvel até o momento em que colidiu contra uma mureta. Os suspeitos atiraram contra o efetivo policial, que revidou. Durante o tiroteio, os criminosos conseguiram escapar.

Utilizado durante a fuga, o veículo com restrição de roubo, modelo Fiat Siena, foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).