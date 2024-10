Polícias civil e técnica promovem campanha de doação de sangue

- Foto: Divulgação

Investigadores, delegados, escrivães, peritos, médicos legistas, e odonto-legais promoverão, nesta quinta-feira (17), campanha de doação de sangue, em Salvador, Região Metropolitana (RMS), e no interior do Estado. Na capital baiana, os servidores farão o gesto de solidariedade no Hemoba, localizado próximo ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Brotas, a partir das 8h.

A campanha é uma iniciativa das entidades que compõem o movimento "Unidos pela Valorização dos Policiais Civis " e visa contribuir com a sociedade ao trazer visibilidade para uma causa tão importante: a doação de sangue. As entidades salientam que " o gesto simples e altruísta possui grande relevância : a cada doação, é possível salvar a vida de até 4 pessoas. Casos de tratamentos, intervenções cirúrgicas, de urgência, ou seja, milhares de pacientes podem se beneficiar com o ato ".

As cidades que possuem unidades do Hemoba são: Salvador, Camaçari,Valença, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim, Seabra, Santo Antônio de Jesus, Ribeira do Pombal, Paulo Afonso, Juazeiro, Jequié, Jacobina, Itapetinga, Itaberaba, Irecê, Guanambi, Feira de Santana, Camaçari, Brumado, Alagoinhas, Barreiras e Eunápolis.