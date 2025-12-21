Ponte sobre o Rio Jequitinhonha na BR-101 é liberada para veículos

Ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itapebi - Foto: Reprodução

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou neste domingo, 21, a liberação do tráfego na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, localizada na BR-101. A estrutura, que enfrentava problemas estruturais graves, estava totalmente interditada desde maio de 2025 e passou por um intenso processo de recuperação para garantir a segurança dos usuários.

A partir das 8h desta segunda-feira, 22, a ponte será aberta para a circulação de veículos de carga e passageiros, incluindo ônibus, caminhões, carrocerias e micro-ônibus. O limite de peso estabelecido para a travessia nesta fase é de 33 toneladas.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Reforço na logística para o fim de ano

A BR-101 é uma das principais artérias logísticas do Brasil, fundamental tanto para o escoamento da produção agrícola e industrial quanto para o intenso fluxo turístico do litoral baiano. Com a proximidade das festas de fim de ano, a liberação deve aliviar o gargalo no transporte de cargas e facilitar o deslocamento de viajantes.

"Uma conquista importante para melhorar a mobilidade e o fluxo de transporte na região", destacou o governador Jerônimo Rodrigues em suas redes sociais.

Nova ponte definitiva em construção

Embora a estrutura atual tenha sido recuperada para permitir o tráfego imediato, uma solução definitiva já está em andamento. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na Bahia, Roberto Alcântara, confirmou que as obras de fundação para uma nova ponte no local tiveram início em novembro.

Enquanto a nova construção avança, a ponte recuperada servirá como o principal acesso, restabelecendo a conectividade de um dos trechos mais vitais da rodovia federal no estado.