Porto Seguro convida Abel Ferreira para conhecer comunidade Pataxó

Após as declarações de Abel Ferreira sobre o desempenho do Palmeiras frente ao Atlético-GO, onde comparou a equipe a um "time de índios", termo considerado xenofóbico, o Porto Seguro, um clube que compete na Série B do Campeonato Baiano e defende os direitos dos Povos Originários, emitiu uma carta aberta. Nesta carta, eles convidam o treinador para visitar uma comunidade Pataxó.

Segue o texto completo da carta do Porto Seguro:

"Prezado Abel Ferreira,

Conhecemos e admiramos seu trabalho e suas ações sociais desde o início do ano de 2020. Temos plena convicção de que não houve em sua fala nenhum aspecto preconceituoso e que há de sua pessoa um respeito integral a todos os brasileiros.