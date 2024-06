Possível vítima do sequestro em Monte Gordo é um cadeirante; entenda | A TARDE

Algumas espeluações já circundam o que pode ter motivado o sequestro de cinco jovens na localidade de Itaipu, em Monte Gordo, que pertence à cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, 28.

Informações obtidas pela reportagem dão conta que os criminosos estavam à procura de um cadeirante, cuja identidade não foi divulgada. "Eles chegaram ameaçando todo mundo de morte, dizendo que estavam à procura de um tal cadeirante e perguntando por armas, por drogas, sendo que somos digital influencer", disse uma das vítimas.

Leia mais >>> Influencer baiano e amigos são sequestrados em Monte Gordo

Ainda não há detalhes sobre o que teria motivado o sequestro que está sendo investigado pela 33ª DT de Monte Gordo. As vítimas, dentre eles o influenciador soteropolitano conhecido como Eu Lipe, foram encontradas em uma estrada na zona rural entre as localidades de Monte Gordo e Itaipu. As ações para capturar os jovens contou com o apoio de agentes do Depom, Graer e Civil.



Publicações relacionadas