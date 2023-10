Praia de Viração é aprovada pelo júri do Programa Bandeira Azul

A Praia da Viração, localizada na parte central da ilha dos Frades, na Bahia, receberá pela primeira vez a certificação Bandeira Azul na temporada 2023/2024. Após a aprovação do Júri Internacional, que torna o local apto para receber o certificado, a praia vai integrar uma seleta lista de ganhadores do título ecológico.

Na Bahia, a certificação já foi conquistada pela Praia de Nossa Senhora do Guadalupe, Praia de Guarajuba e Praia de Itacimirim, que aguardam renovação da bandeira. A cerimônia de entrega nacional está marcada parta o dia 27 de outubro, na Tedesco Marina, em Balneário Camboriú (SC).

No âmbito das marinas, o estado tem Yacht Club da Bahia com a Bandeira Azul. A temporada do título 2023/2024 começa em primeiro de novembro. O Brasil soma 31 praias e 11 marinas aprovadas pelo recente Júri Internacional.

Impacto

Ao Portal A TARDE, a advogada e empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, destacou a importância da conquista para a luta que envolve a preservação do meio ambiente e o avanço sustentável dos principais setores econômicos do estado. A Fundação atua há mais de 20 anos na região da Baía de Todos-os-Santos. Através de ações feitas em parceria com Poder Público e projetos desenvolvidos com recursos próprios, ela contribui para requalificação urbana, social e ambiental das ilhas da região.

"A certificação da Praia da Viração representa a continuidade de uma política [de sustentabilidade] que nasce da parceria entre a Baía Viva e o Poder Público, junto com a Prefeitura [de Salvador], que começou em 2016, com a Praia de Nossa Senhora do Guadalupe. Uma articulação que é essencial para o sucesso das ações de sustentabilidade. Do ponto de vista econômico, com a recente certificação da Praia da Viração, ganhamos mais um roteiro que atende critérios internacionais. O local passa a se apresentar para o mundo, atraindo turistas", explica Isabela Suarez.

Presidente da Fundação Baía Viva detalha importância de Bandeira Azul inédita na Bahia | Foto: Divulgação

A presidente ainda vê no turismo o motor para o desenvolvimento econômico de boa parte das comunidades locais. Ela acrescenta que o título contribui para todo o trabalho de consciência ambiental desenvolvido com moradores e visitantes das praias baianas.

"É um certificação que parte de critérios como a balneabilidade da água, principal determinante da Bandeira Azul, pois significa que a água está apta para o banho seguro de visitantes e moradores. E a gente tem recebido um retorno positivo das comunidades e visitantes que frequentam as praias. Muitos passam a desenvolver uma nova consciência, passam a entender atos que não são aceitáveis, a desenvolver atividades pensando no aspecto ambiental", conclui.