Prefeitura de Itaberaba abre 206 vagas para processo seletivo | A TARDE

A Prefeitura Municipal de Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, lançou na última quarta-feira, 10, o edital para um processo seletivo com 206 vagas disponíveis em cargos de nível médio e superior. As inscrições seguem até 26 de janeiro através deste site.

São oferecidos diversos cargos, entre eles, o de guarda civil municipal, agente de trânsito, fiscal administrativo, fiscal do meio ambiente, professor, coordenador pedagógico e auditor de controle interno. A taxa de inscrição é de R$60,00 para cargos de nível médio e R$100,00 para cargos de nível superior.

O concurso tem validade de dois anos a partir da homologação, e pode ser prorrogado uma vez por igual período.

As vagas contemplam diferentes cargas horárias, desde 20 horas semanais para professor e coordenador pedagógico, até 40 horas para os cargos de fiscal administrativo e fiscal do meio ambiente. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos de cada cargo, disponíveis no edital.