Prefeitura de Mutuípe decreta luto por acidente que matou três pessoas

A colisão com um caminhão teria ocorrido após uma ultrapassagem. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prefeitura de Mutuípe, no sul da Bahia, decretou luto oficial no município depois do acidente que matou três pessoas, na BR-324, na manhã desta quarta-feira,11. As vítimas estavam a caminho da capital baiana para atendimento médico.

Leia mais

>> Grave acidente na BR-324, em Candeias, deixa três mortos e 15 feridos

>> Saiba quem são as vítimas do acidente que matou três em Candeias

>> VÍDEO: motorista de ônibus escolar evita tragédia após perder freio



"Nossos pensamentos estão com as famílias e amigos das vítimas neste momento de extrema dor e luto. Prestamos nossa solidariedade às famílias enlutadas e oferecemos nosso apoio neste momento difícil. Diante dessa fatalidade, o prefeito decretou luto oficial em todo o território municipal, como forma de solidariedade e respeito às famílias enlutadas", diz a nota da prefeitura.



A van onde estavam as vítimas fatais transportava 15 passageiros e teria tentado desviar de um veículo antes de se chocar bruscamente com o fundo de um caminhão. O acidente ocorreu na altura da cidade de Candeias. As vítimas foram identificadas como Ildenice de Melo, Maria dos Santos Souza Bastos e Marinalva dos Santos Bastos.