Preocupante? Entenda motivo dos terremotos no Norte da Bahia | A TARDE

Na última terça-feira, 21 de maio, a cidade baiana de Jaguarari sofreu com diversos tremores de terra durante boa parte do dia. Ao todo, segundo informações contabilidades pelo Laboratório Sismológico, o município foi acometido por um total de 88 eventos entre 6h37 e 18h40.

De acordo com informações do LabSis, dentro do total de tremores que foram registradas, apenas oito ultrapassaram a magnitude de 2.0 mR. Neste período, o maior tremor calculado teve magnitude de 2.7 mR.

Somente em 2024, o estado da Bahia já contabilizou mais de 100 tremores de terra. Mesmo que de forma bastante sutil, estima-se que as pessoas podem sentir os eventos quando a magnitude ultrapassa a marca de 1.5 mR. A informação foi confirmada pelo geólogo Eduardo Menezes, do LabSis, ao Portal A TARDE.

"Isso faz parte de um processo de atividades sismicas, são as falhas que tem ativas nessas regiões e às vezes acontece o que a gente chama de 'enchames sismicos', que são vários eventos que acontecem em um determinado período. Pode durar um dia, como semanas, meses ou até anos. Isso é comum de acontecer, mas faz parte das áreas que considerados sismicamente ativas e a Bahia tem várias lugares", explicou.

Sobre a grande quantidade de tremores e o quanto isso pode apresentar riscos à população, o geólogo explicou que é relativo. No caso de Jaguarari, por exemplo, mesmo com o número de eventos, o nível de intensidade ficou baixo.

"Depende do ângulo que se chama de preocupante. Quando tem uma região onde acontece vários eventos desses seguidos em um período de tempo curto, a tensão é sempre levada em consideração ponto maior para ver como está as estruturas da região, nas casas não apareceram nenhum problema. Apesar do número alto, as maiorias dos tremores são muito baixos e não são sentidos pela população", completou.

O Laboratório Sismológico da UFRN com apoio do CNPq segue monitorando a região desde 2022, com uma rede composta por cinco sismógrafos para estudos de sismicidades locais e divulgando toda atividade que ocorra no município.



Dentro de Jaguarari, a região onde costuma-se ocorrer maior número de tremores fica no distrito de Pilar. Já em toda a Bahia, os locais que mais registram os abalos sísmicos costumam ser Amargosa, Jacobina e Maracás, com uma média de magnitude calculada em torno de 2.0 mR.

